شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وحدة «ترسا» يؤكد على ارتداء الكمامه و«أمل» توزع العصائر على الناخبين بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمود احمد محمود رئيس الوحده المحليه بقرية ترسا اللجان الانتخابية في قرى ترسا وقرقشنده وكفر الجمال والحسانيه للاطمئنان على سير العمليه الانتخابيه والتاكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية واشار إلى استمرار فرق العمل باستكمال اعمال تطهير المقار الانتخابيه ولفت إلى ضرورة ارتداء كل مواطن كمامة اثناء دخول اللجان للحفاظ على عدم الاصابة باى من الفيروسات

وحرصت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها على توزيع العصائر والمشروبات على المشاركين بالعملية الانتخابية بلجان المدينة سواء من الناخبين أو القائمين على تأمين سير الانتخابات باللجان الفرعية، وأعضاء اللجان بالداخل.

وأكدت «فوزى» أن المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب واجب وطنى واستحقاق دستورى على الجميع المشاركة به، للعبور بمصر لبر الأمان، مناشدة المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية التي تساهم في بناء الوطن ورفعته، والغدلاء بصوتهم بالانتخابات.

ويتنافس في الدوائر الـ6 بالفليوبية 223 مرشحا على 16 مقعدا للفردي وقائمتين على 14 مقعدا بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وهما: الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في القليوبية 3.7 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة موزعة على 11 مركزا ومدينة.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن اليوم الأول مر بسلام وهدوء والغرفة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة على مدار اليوم لضمان سير العملية الانتخابية على اكمل وجه ودون أي معوقات.

وأكد محافظ القليوبية، أن اللجان الانتخابية شهدت أعلى درجة من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة بالتواصل مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء وذلك لتلقى أي شكاوى وسرعة الاستجابة وحلها فورا.

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رئيس الوحده المحليه بترسا يتفقد اللجان

رئيس الوحده المحليه بترسا يتفقد اللجان

رئيس الوحده المحليه بترسا يتفقد اللجان

امل فوزى توزع العصائر

امل فوزى توزع العصائر