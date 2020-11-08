شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام جامعة بنها تدلي بصوتها في انتخابات النواب بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت سامية عبدالحميد، أمين عام جامعة بنها، الأحد، بصوتها في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة الإمام محمد عبده ببنها، وذلك في إطار حرصها على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

ووجهت «عبدالحميد» الدعوة لجميع منسوبي الجامعة وأبناء محافظة القليوبية، لمباشرة حقوقهم السياسية، والمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، من أجل استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، قبل انتهاء موعد التصويت مساء اليوم.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، أمس السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.

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