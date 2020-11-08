شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات جديدة لصالح المواطنين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على التيسيرات المقدمة للمواطنين في العديد من المجالات.

وقال المحافظ إن منظومة الوقود التي يتم تطبيقها منذ مجيئه عام 2018 يتم تحسينها من وقت لآخر بما يتواكب مع الظروف والمواقف الخاصة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الزيادة التي طرأت مؤخرا كانت بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد للتخفيف عن المواطنين والأسر ولتيسير ذهاب الطلاب إلى المدارس والكليات ولمساعدتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية، علاوة على الاستقرار الأمنى الملحوظ في المحافظة وخاصة مدينة العريش العاصمة.

وأضاف أنه نتيجة لذلك أيضا، فقد بدأ الكثير من المواطنين الذين تركوا المحافظة في العودة مرة أخرى.

كما تمت زيادة حصص مرشحي مجلس النواب من الوقود لتسهيل تنقلاتهم خلال فترة الدعاية الانتخابية ولنقل المواطنين خلال يومى الانتخابات والمرور على اللجان، مؤكدًا أنه يعمل لصالح المواطنين بلا تفرقة، وأنه خلال المرحلة المقبلة سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لمنظومة الوقود بالعمل على افتتاح محطة أخرى للغاز لتخفيف الزحام عن المحطة الحالية، والسعى إلى افتتاح محطات أخرى لصرف البنزين، إلى جانب تلبية مطلب أهالى الشيخ زويد بافتتاح محطة خاصة بهم لصرف الوقود تيسيرا عليهم.