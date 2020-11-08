«الأرصاد»: أمطار على معظم أنحاء البلاد رعدية أحياناً الاثنين.. والقاهرة 25

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبري وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) .
وأمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق ( البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية ) وفرص سقوط المطر ( 50 % تقريباً ) .
كما يتوقع الخبراء أمطار متوسطة على بعض المناطق (الغربية – المنوفية – الشرقية ) وفرص سقوط المطر ( 50 % تقريباً ) .
وأمطار متوسطة الى غزيرة رعدية احياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الاسكندرية - السلوم – مطروح ) ( 60 % تقريباً ).
أيضاً هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين (الفيوم – بني سويف – المنيا - حلايب – شلاتين – رأس بناس )( 30 % تقريباً ) .
ويسود البلاد غداً طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد لطيف على السواحل الشمالية الغربية نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء .
ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمنخفض جوي على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي .
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة الى مضطربة غرباً وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية ، والبحر الأحمر خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 25- 16 " ، الإسكندرية " 24 – 19 " ، قنا " 27 - 17 " ، الأقصر " 28– 17 " ، أسوان " 28– 18 " .
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الوضع في مصر
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اصابات
108,962
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تعافي
100,239
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وفيات
6,355
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