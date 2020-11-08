شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي شفاء جديدتين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة شمال سيناء اليوم حالتي شفاء جديدة من كورونا، بينما لم يتم تسجيل أية حالات إصابة أو وفاة .
وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه لم يتم تسجيل أية حالات اصابة أو وفاة، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 143 حالة، وأن عدد حالات الوفاة ثبت على 37 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.
وأكد على ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 605 حالة.. مع وجود حالة واحدة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و38 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .
ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة من التهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للاصابة بالفيروس وانتقال العدوي بين المواطنين.
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