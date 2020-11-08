شكرا لقرائتكم خبر عن كواشف لقياس حرارة المواطنين خلال التصويت في «انتخابات النواب» بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان منطقة مصر القديمة بلجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية وأبوسيفين، ومجمع مدارس مصر القديمة، والمنيل، إقبالًا كبيرًا من الناخبين في اليوم الثاني، من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في مصر، وسط التزام كبير بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة.

وحرص القائمون على العملية الانتخابية في لجان مصر القديمة على فحص الناخبين باستخدام كواشف لقياس درجات الحرارة، وتعقيم اللجان قبل دخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ورصدت «المصري اليوم» تصدر الشباب والسيدات المشهد أمام اللجان، منذ فتح باب التصويت، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتوافد المواطنين على اللجان للقيام بعمليات التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مع تكثيف التواجد الأمني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثانى لانطلاق ماراثون الانتخابات، لتسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين وتذليل أي عقبات أمامهم.

ويدفع حزب مستقبل وطن بمرشحين اثنين على مقعد الدائرة، أحدهم عضو مجلس نواب حالي، بينما يدفع حزب حماة وطن بأحد مرشحيه في الدائرة، بالإضافة إلى خوض نائب الدائرة الحالي الانتخابات فردي مستقل، فضلًا عن 6 مرشحين مستقلين آخرين.

وشهد محيط اللجان تأمينا مكثفا من رجال وزارة الداخلية، ونشر الحواجز المرورية، وتنظيم العملية الانتخابية منذ السابعة صباحا، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتوزيع كمامات على أفراد أعضاء لجان صناديق الاقتراع.

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