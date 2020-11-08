شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعتمد انتخابات محمد أبو زيد عضو بمجمع البحوث الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإعتماد انتخاب الدكتور محمد أبو زيد الأمير محمود، عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من المصريين.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوحيد الجهود فى مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، من خلال تدوينة لفضيلته، مساء اليوم الثلاثاء، على موقعى التواصل الاجتماعى فيسبوك وتوتير.

وقال فضيلته فى تدوينته التى نشرت بالعربية والإنجليزية والألمانية، تعقيبا على الحادث الإرهابى الذى وقع مساء أمس الاثنين فى العاصمة النمساوية فيينا "تألمت كثيرًا جراء الحادث الإرهابى الذى وقع وسط العاصمة فيينا، فاجعة حوَّلت هذا المكان الهادئ الآمن إلى ساحة لإراقة الدماء وبث الذعر والخوف".