شكرا لقرائتكم خبر عن الدائرى هيبقى شكل تانى.. انتهاء تطويره خلال عامين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، وخطط وقف سير الميكروباص عليه واستبداله بالأتوبيسات الترددية العاملة بالغاز خلال التقرير التالى:



خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (1)



خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (2)



خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (3)



خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (4)



خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (5)

ـ توسعته ليصل إلى 8 أو 7 حارات بكل اتجاه بدلا من 4 حارات كما هو موجود حاليا.

ـ إنشاء مطالع ومنازل جديدة محددة بدقة مع إلغاء أي مطالع أو منازل عشوائية.

ـ تخصيص حارتين في المنتصف لسير الأتوبيسات الترددية العاملة بالغاز بواقع حارة لكل اتجاه.

ـ تغطية الطريق بالكامل بشبكة كاميرات مراقبة لإحكام السيطرة المرورية عليه.

ـ انتهاء تنفيذ خطة تطويره بالكامل خلال عامين.

ـ تنفيذ قطاع بطول 28 كم يمتد من الأوتوستراد حتى محور سعد الدين الشاذلى.

ـ جارى تنفيذ قطاعين أحدهما يمتد من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي بطول 24 كم والآخر من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم.

ـ منع سير الميكروباص على الدائرى تماما.

ـ تقتصر حركة سير المرور عليه على الملاكى والأتوبيسات الترددية.

http://www.youm7.com/5056584

http://www.youm7.com/5056447