- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن الدائرى هيبقى شكل تانى.. انتهاء تطويره خلال عامين (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، وخطط وقف سير الميكروباص عليه واستبداله بالأتوبيسات الترددية العاملة بالغاز خلال التقرير التالى:
خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (1)
خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (2)
خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (3)
خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (4)
خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائرى (5)
ـ توسعته ليصل إلى 8 أو 7 حارات بكل اتجاه بدلا من 4 حارات كما هو موجود حاليا.
ـ إنشاء مطالع ومنازل جديدة محددة بدقة مع إلغاء أي مطالع أو منازل عشوائية.
ـ تخصيص حارتين في المنتصف لسير الأتوبيسات الترددية العاملة بالغاز بواقع حارة لكل اتجاه.
ـ تغطية الطريق بالكامل بشبكة كاميرات مراقبة لإحكام السيطرة المرورية عليه.
ـ انتهاء تنفيذ خطة تطويره بالكامل خلال عامين.
ـ تنفيذ قطاع بطول 28 كم يمتد من الأوتوستراد حتى محور سعد الدين الشاذلى.
ـ جارى تنفيذ قطاعين أحدهما يمتد من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي بطول 24 كم والآخر من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم.
ـ منع سير الميكروباص على الدائرى تماما.
ـ تقتصر حركة سير المرور عليه على الملاكى والأتوبيسات الترددية.
http://www.youm7.com/5056584
http://www.youm7.com/5056447
كانت هذه تفاصيل خبر الدائرى هيبقى شكل تانى.. انتهاء تطويره خلال عامين (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.