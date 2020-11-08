شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 50 مليون إصابة بكورونا حول العالم والكمامة تحمى من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد البدنى والتطهير والتعقيم المستمر للأسطح والحفاظ على النظافة الشخصية.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان، أنه يوجد 50 مليون إصابة بكورونا حول العالم مشيرة إلى أنه يجب الاتصال بالخط الساخن بشكل عاجل عن الشعور بأعراض أو الذهاب للمستشفيات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.