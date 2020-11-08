شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تبدأ الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم فى التأمين الصحى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم عن بدء الفحص المجانى والكشف المبكر عن أورام عنق الرحم بين السيدات المنتفعات بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفى النساء والولادة، إحدى مستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم، أن هذا المسح يشهد إقبالًا متزايدًا من السيدات المنتفعات بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، خلال اليوم الأول من إجرائه بالمحافظة، لافتة إلى أنه يتم الاستعانة بأحدث سبل تكنولوجيا الكشف والعلاج للأورام السرطانية، وتطبيقها داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، حيث يتم أخذ العينة وتحليلها للسيدات باستخدام أحدث جهاز ميكروسكوب عنق رحم، وذلك تحت إشراف أساتذة متخصصين.

وتابعت الهيئة : يستهدف المسح 1.1مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحي الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية داخل كافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، فيما تم البدء فيه بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى، بينما يتم الحجز لإجراء المسح لسيدات بورسعيد عن طريق الخط الساخن 15344 أو من خلال الاتصال على الرقم 066/32259300.

ويتم إجراء هذا المسح في غضون الدعم الذي توليه الدولة المصرية لبرامج صحة المرأة المصرية وتعززه القيادة السياسية فيما تطلقه من مبادرات صحية تخص المرأة المصرية، حيث أطلقت الهيئة هذا المسح لكافة السيدات، وخاصة السيدات المتزوجات فوق 18 سنة، أو السيدات اللاتي سبق لهن الإصابة بعدوى ڤيروسية بالجهاز التناسلي، أو الحوامل بعد الشهر الثالث، وذلك للكشف على سلامة عنق الرحم وخلوه من تغيرات الخلايا والميكروبات التي تتسبب في الولادة المبكرة.