شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: سنبدأ بمصنعنا تصنيع عربات الجر الكهربائى بنسبة مكون من 20 لـ25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه مخطط فى المصنع المصرى الجارى إنشائه فى منطقة شرق بورسعيد البدء بنسبة مكون محلى لكافة عربات الجر الكهربائى تتراوح بين 20 و25% على أن يتم زيادتها تباعا لتصل إلى 80 %.

وأضاف وزير النقل أن كافة مصانع تصنيع القطارات العالمية لا تصنع كافة مكونات العربات بها محليا لكن تصل نسبة المكون المحلى لديها إلى 80 %؜ وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية.

كان وزير النقل أكد أن الدولة تولى اهتمام كبير بتطوير قطاع النقل فى مصر من سكك حديد ومترو وطرق وموانئ بحرية ونهرية.

وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفى اليوم أن الوزارة تعمل فى تنفيذ القطار المكهرب السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان بطول 90كم ومخطط بدء تشغيله تجريبيا أغسطس المقبل على أن يتم تشغيله للجمهور أكتوبر.

وأوضح وزير النقل أن تعمل على تنفيذ حاليا عدد ضخم من المشروعات على رأسها مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 اكتوبر والقطار السريع العلمين - العين السخنة، وسيتم تصنيع قطارات محليا داخل المصنع المخطط إنشاؤه.