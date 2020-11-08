شكرا لقرائتكم خبر عن أم الشهيد مصطفى يسرى عميرة أثناء التصويت: دفعنا دم غالي علشان الحرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت والدة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة، على زيارة مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة، بمصر الجديدة التى تم إطلاق اسم نجلها على هذه المدرسة، تزامنا مع انتخابات مجلس النواب، حيث التقطت الصور التذكارية مع صورة نجلها الشهيد ومع الضباط المسئولين عن التأمين ورئيسة اللجنة المستشارة نڤرت شهاب.

وقالت وفاء السيد إبراهيم والدة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة، إنها حريصة على زيارة مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة، بمصر الجديدة التى تم إطلاق اسم نجلها عليها، فى كافة المناسبات سواء كانت انتخابات أو احتفالات داخل المدرسة. ووجهت والدة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة، رسالة للمواطنين ، من داخل مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة ، قائلة :"محدش يتقاعس عن الانتخابات دى ادفع فيها دم ولادنا وشبابنا ". وتابعت والدة الشهيد مصطفى يسرى عميرة، قائلة :"حطيت ابنى فى الصندوق عشان تنزل تحط صوتك فى الصندوق أقف فى طابور الانتخاب بدل ما تقف فى طابور اللاجئين ".

يذكر أنه تقرر إطلاق اسم البطل الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة على مدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية الثانوية للبنات، تقديرا لتضحياته وتخليدا لاسمه.

والرائد مصطفى يسرى من مواليد 18 يوليو 1989 خريج أكاديمية الشرطة وأصيب أثناء العمل عندما أطلق عليه قناصة جماعة الإخوان الإرهابية رصاصات اخترقت فكه وساقه، عقب فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، وتوفي وعمره 27 عامًا يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2016، بعد صراع مع المرض استمر 3 سنوات عقب إصابته بجلطة فى القلب.

واكتسبت المدرسة شهرتها لقربها من مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "قصر الاتحادية"، وأصبحت واحدة من أبرز لجان التصويت في كل الاستحقاقات الانتخابية على مستوى الجمهورية، حيث أدلى 4 رؤساء بأصواتهم فيها في انتخابات مختلفة ما بين برلمانية ورئاسية.

ويختار سكان القاهرة، ممن لهم حق التصويت، 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية بواقع، مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدًان لدائرة "التجمع الخامس" التي تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدًان لدائرة السلام، ومقعدًان لـ"عين شمس" ومقعدًان لـ"المطرية" ومقعدًان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التي تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التي تضم "الوايلي – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التي تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 15 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون، فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردى".

في النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتي "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالي 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.