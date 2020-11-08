المحكمة التأديبية تُجازي مديرين بشركة النصر للغزل والنسيج لارتكابهم مخالفات إدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 203 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة وكيل وزارة ومديري الإدارة القانونية بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

تضمن الحكم مجازاة وكيل وزارة بالشركة بعقوبة الإنذار، ومجازاة مديري الإدار القانونية بعقوبة اللوم، وبراءة المدير القانوني، وعدم قبول الدعوى بالنسبة لمحامين عضوا الإدارة القانونية بالشركة لعدم موافقة الوزير المختص على الإحالة للمحاكمة التأديبية.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

كشفت أسباب الحكم أن المخالف الأول كلف الثاني بمباشرة دعوى قضائية رغم أنه كان يتعين إسنادها إلى هيئة قضايا الدولة خاصة أن المدعي محامٍ بالإدارة القانونية.

وتبين من أوراق القضية أن المخالف الثاني تقاعس عن تحرير مذكرات بالرأي بشأن بعض الدعاوى المنظورة أمام محمكمة عمال السويس المستأنفة، ولم يتابع بعض دعاوى الجنح، وعرقل أعمال لجنة التفتيش، حيث منعها من الإطلاع على بعض ملفات الدعاوى.

كما تقاعس الثالث عن تقديم أصول المستندات والأحكام الصادرة للقضاء المستأنف، ولم يحضر أمام المحكمة أو يسدد أمانة الخبير، مما ترتب عليه رفض الدعوى، كما تعمد عدم تحرير تاريخ مذكرتي تصرف تفاديًا لمساءلته.