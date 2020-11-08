الإعدام شنقا لأربعة متهمين بقتل مواطن لسرقة سيارته بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ4 متهمين بتهمة قتل مواطن للاستيلاء على سيارته بمدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين م.م ، وأ.ع ،و.ص،أ.م بقتل المجني عليه علاء محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري فرد خرطوش و استدرجته المتهمة الثالثة إلى المكان الذي اتفقت سلفا مع الأول والثاني فتربصا الأخيرين له به وما أن ظفروا به حتى قاما بتقييده وتكميم فاه وألقاه الثاني أرضًا وأتبع ذلك الأول بالجثوم فوقه وخنقه بكلتا يديه إلى أن فاضت روحه إلى بارئها حال تواجد المتهمة الثالثة للشد من أزرهما قاصدين من ذلك قتلا فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.