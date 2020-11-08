الأموال العامة: ضبط 7 قضايا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.

وذكرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الأجهزة الأمنية ضبطت 7 قضايا على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.