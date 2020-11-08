حفروا 20 مترًا.. تجديد حبس 7 متهمين نقبوا عن الآثار في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 7 متهمين بالتنقيب على الآثار في منطقة الجمالية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف اثنان من المتهمين بتهمة التنقيب على الأثار، ونفى باقي المتهمين أن تم إيهامهم بتنكيس المنزل.

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بالجمالية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارًا مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقار ات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال لمحل الواقعة وضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها (3متر× 3متر- بعمق 20 متر ) وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.