حفروا 20 مترًا.. تجديد حبس 7 متهمين نقبوا عن الآثار في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 7 متهمين بالتنقيب على الآثار في منطقة الجمالية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واعترف اثنان من المتهمين بتهمة التنقيب على الأثار، ونفى باقي المتهمين أن تم إيهامهم بتنكيس المنزل.
كانت الأجهزة الأمنية ضبطت 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بالجمالية.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارًا مفادة ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقار ات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم الإنتقال لمحل الواقعة وضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات ملك أحدهم وعثر بداخله على حفرة قطرها (3متر× 3متر- بعمق 20 متر ) وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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