وزير النقل: اهتمام غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه انطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، على دعم وتطوير وسائل النقل، كان الإصرار على إقامة الدورة الثالثة من المعرض هذا العام في ظل الظروف العصيبة التي يواجهها العالم حالياً مع تزايد أعداد الإصابات في الموجة الثانية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأحد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA، والذي سيقام خلال الفترة من 22- 25 نوفمبر 2020، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير النقل أن القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنه في ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًّا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي وكذا الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي بكل قطاعات النقل.

وأشار الوزير إلى أن خطة وزارة النقل تضمنت دعم صناعات وسائل النقل بكل أنواعه؛ خصوصًا الحديثة منها والمتطورة والصديقة للبيئة، حيث يجري حاليًّا تنفيذ مشروعات (إنشاء القطار الكهربائي من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بمدينة العاشر من رمضان بطول 90 كيلومترًا، والمقرر بدء تشغيله التجريبي في أغسطس من العام المقبل 2021، وافتتاحه رسميًّا في أكتوبر من نفس العام بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر، بإجمالي أطوال 98,5 كيلومتر، وإنشاء القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 438,5 كيلومتر).

وأضاف الوزير أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر؛ فقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبعض مستثمري القطاع الخاص لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC؛ للقيام بصناعة الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها الوزارة مع ضمان نسبة للمكون المحلي، مشيرًا إلى أنه في نفس الإطار فقد تم التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت (FDR-CIR) والصديقة للبيئة والتي تعتمد على إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

ونوه وزير النقل بأنه يوجد عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها وزارة النقل، فقد تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء –التشغيل- نقل المشروع لملكية الدولة (BOT)؛ وهي (إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور- قنا- سفاجا- الغردقة)، و(إنشاء خط سكة حديد الروبيكي- العاشر- بلبيس، وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان المقرر إنشاؤه)، و (إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق- المعادي- الخصوص) و(إنشاء خط سكة حديد أسوان- توشكى، ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان).

و(إنشاء خط سكة حديد الفردان- بئر العبد- العريش- رفح، مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلاً إلى مدينة طابا)، و(إنشاء خط سكة حديد مرسى مطروح- ميناء جرجوب)، و(إنشاء خط مرسى مطروح- سيوة، ومد خط مطروح- السلوم إلى مدينة بنغازي بليبيا)، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبو قير بالإسكندرية، مرورًا بدمياط والمنصورة الجديدة. ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لتنفيذه بنظام BOT أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل Trans MEA.

وأوضح الوزير أنه في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي، فقد تم تحديد عدد من المشروعات التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها؛ وهي (إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة).

وأما مشروعات الموانئ البرية والجافة التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها؛ فهي إنشاء 7 موانئ جافة بمدن (السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة والسادات).

وأكد الوزير، في ختام كلمته، اهتمام وحرص القيادة السياسية على استمرار تنفيذ المشروعات القومية وعجلة الإنتاج؛ لدعم الاقتصاد القومي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة.

ووجه وزير النقل الشكر إلى الحكومة المصرية؛ وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء على التعاون في تنفيذ كل مشروعات وزارة النقل، لافتًا إلى أن الطريق الدائري يعد مثالاً لتعاون الوزارات والمحافظات مع وزارة النقل في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الشامل للطريق.