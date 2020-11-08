رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدلى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته الانتخابي بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهري التابع لمحافظة القاهرة، باللجنة الفرعية رقم 118.

وجدد فايق، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، دعوته لجموع الشعب المصري ممن لهم حق التصويت للمشاركة في الانتخابات باعتبارها واجباً وطنياً واستحقاقا دستورياً وحقا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وتفقد رئيس المجلس، اللجان أرقام 116 و117 بمعهد فتيات مصر الجديدة، مشيدا بانتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان التي مر عليها.