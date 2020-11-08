شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1694 مخالفة دوائية في حملة رقابية على الصيدليات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وإدارة الرقابة التموينية بالمحافظة، حملة مشتركة للتفتيش على عدد من الصيدليات العامة بمراكز ومدن الزقازيق، والإبراهيمية، وبلبيس، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، للمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الدوائية، ومراقبة سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط وتحريز ١٦٩٤ قرص وعبوة وزجاجة، لأدوية وألبان ومستلزمات طبية متنوعة منها أدوية ومنشطات مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وأدوية مدرجة بالجدولين الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، مستحضرات مصنفة كغش تجاري محظور بيعها، بالإضافة إلى أدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتم تحريز المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازم للمخالفات برقم ١٣٤٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الإبراهيمية.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة ورجال مباحث التموين والرقابة التموينية بالمحافظة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.