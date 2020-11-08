شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بمركز ومدينة أبو كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على متابعة سير انتخابات اليوم الثاني لمجلس النواب ، بتفقد اللجنة الانتخابية بإدارة ري أبو كبير للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية ، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق البرلماني الهام ، لتكتمل به مؤسسات الدولة وتستكمل مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

كما قام المحافظ وبرفقته اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات ، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير ، بتفقد اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد السيد فتحي جمعان الثانوية بنات والتي تضم 4 لجان فرعية .

أجرى المحافظ حواراً هادئاً مع الناخبين أمام اللجنة الانتخابية ، والتقط معهم الصور التذكارية ، مؤكداً أن مصر تشهد اليوم عرساً ديموقراطياً بمشاركة مواطنيها في الإنتخابات النيابية .

أشاد المحافظ بعملية تنظيم ودخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم ، والحفاظ على المسافات البينية ومراعاة التباعد الإجتماعي ، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المقار واللجان الإنتخابية ، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس النواب بالشرقية ، 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة أمام 982 مركز إنتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية ، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .