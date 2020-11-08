شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع سير العملية الانتخابية بمدرسة ههيا الثانوية العسكرية بنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، جولاته التفقدية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة سير انتظام العملية الانتخابية لمجلس النواب ، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
بدأ المحافظ جولته بتفقد اللجنة الإنتخابية بمدرسة ههيا الثانوية العسكرية بنين بمدينة ههيا ، للإطمئنان على الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة داخل اللجان الإنتخابية ، لمواجهة الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمشرفين على العملية الانتخابية .
أكد محافظ الشرقية على أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية ، وكذا رفع درجة الاستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية ، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية.
أوضح المحافظ أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ، على كل مصري له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته وإستقراره وتقدمه ، مناشداً المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.
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