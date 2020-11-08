شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي سكيب 2020 يختتم أعماله في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

• إقبال واسع للزائرين استمر لأربعة أيام مؤكداً التوقعات الإيجابية وثقة المستثمر في السوق العقاري المصري.

• مشاريع جديدة وعروض حصرية من قبل أكثر من 50 جهة من أبرز شركات التطوير العقاري عززت رغبة المستثمر وفرص الاستثمار

اختتمت أمس نسخة هذا العام لمعرض سيتي سكيب 2020، المعرض العقاري الأشهر في مصر، من تنظيم انفورما ماركيتس، محققاً نجاحاً لافتاً في ظل استمرار الجائحة، حيث تمكنت منصة المعرض من جذب الزوار من الأفراد الباحثين عن منازل والمستثمرين المهتمين بفرص الاستثمار العقاري إلى أرض الحدث الذي شهد تقديم الجهات العارضة لطيف متنوع من المشاريع غطت أبرز المواقع في مصر، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، وشرق وغرب القاهرة وساحل البحر الأحمر والساحل الشمالي.

ومن جانبه قال فارس خليل، مدير معرض سيتى سكيب: «حققت نسخة هذا العام من سيتي سكيب نجاحًا كبيرًا من حيث مشاركة أبرز شركات التطوير العقاري في مصر ودخول علامات جديدة ضمن قائمة الجهات العارضة، ما حفز حضوراً واسعاً واقبالاً ملحوظاً من قبل الزوار من فئات المستثمرين والراغبين في شراء المنازل بحثًا عن فرص استثمارية».

وأضاف: «أكد هذا التفاعل والاقبال الواسع على الدور الجوهري لسيتي سكيب في تعزيز نمو القطاع العقاري ودعم جميع الأطراف المعنية من أجل تمكين نهج»العودة إلى الأعمال«.

وأكد عارضون في سيتي سكيب 2020 نجاح هذه الدورة الاستثنائية ورضاهم عن مستوى التفاعل والاقبال على منصة المعرض. وبهذا الصدد قال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو: «نرى أن المعارض هي شئ مهم جدا وهذه السنة رأينا انه من الجيد المشاركة في نسخة هذا العام من سيتي سكيب الأمر الذي يعمل على تحريك السوق وهو ما يرسل رسائل ايجابية. ومن الجيد التواجد مع العديد من المطوررين العقاريين في نفس المكان الذي يتيح الفرصة امام كل الزوار للمقارنة بين مختلف العروض وما يتم تقديمه من قبل مختلف العارضين».

ومن جانبه قال عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة:«يعد القطاع العقاري واحداً من القطاعات الاستراتيجية والحيوية للاقتصاد المصري، فهو يساهم بشكل كبير في رفع معدلات التشغيل وإيجاد فرص عمل مختلفة. فمشاركتنا في معرض سيتي سكيب وهو واحد من أهم المعارض العقارية المتميزة في مصر تأتي بهدف توجيه رسائل إيجابية عن القطاع العقاري المصري والتطور الملحوظ الذي يشهده من حيث المنتج المقدم وتنوعه، باعتبار الاستثمار العقاري كان ولازال مخزنا للقيمة. ونهدف من خلال مشاركتنا في المعرض إلى مقابله عملائنا لعرض مشاريعنا المتعدده في وجهاتنا المختلفه، هذا بالاضافة إلى الاطلاع ومعرفة ما يتم تقديمه في مجال السوق العقاري والافكار الجديدة التي سيتم طرحها فضلا عن الالتقاء بوسائل الاعلام المختلفة والتعرف على المشاريع والعروض الجديدة التي سيتم اطلاقها خلال فترة المعرض».

وأوضح: «هناك تفاعل كبير من قبل الزوار في الجناح الخاص بشركه أوراسكوم للتنميه كما ان عددا كبيرا من شركائنا في العمل قاموا بزيارتنا لتبادل وجهات النظر حول الافكار الجديدة التي يقدمونها وهو ما يعكس الاقبال الملحوظ على المعرض وجناح الشركة».

وقال إدريس محمد العضو المنتدب التجاري لشركة آكام: «إن معرض سيتي سكيب من أهم المعارض العقارية التي تنتظرها الشركات والمطورين العقاريين في مصر لانها تحظى باقبال جماهيري كبير جدا وخصوصا بعد جائحة كوفيد 19 فكل الشركات تترقب عملاء كثيرين خلال معرض سيتي سكيب فالنسبة لنا الاشتراك به مهم جدا لعرض مشاريعنا وتقديم عروضنا، كما أننا دوماً نقدم مشروعات لها فكر ابتكاري ففي هذه السنة من خلال سيتي سكيب نقدم مشروع جديد اسمه Scene7، حيث قمنا بافتتاح المرحلة الثانية منه من خلال منصة المعرض».

وأكد: «المشاركة في سيتي سكيب تعطي فرصة للشركات الجديدة والشركات التي لها تاريخ في السوق المصري للالتقاء في نفس المكان وتهيئ لرؤية عدد كبير من العملاء وانعكاس رغبتهم في الشراء. إن نجاح هذه النسخة من سيتي سكيب هو نجاح للمرحلة القادمة من المعارض.. أما فيما يتعلق بإجراءات السلامة فهي تتم بشكل احترافي وشركة انفورما تحاول دوما الحفاظ على هذه الاجراءات طوال فترة المعرض.إن سيتي سكيب بالنسبة لنا محطة مهمة وسنشارك في النسخة القادمة 2021 فأكثر مبيعات يتم تحقيقها تتم في هذا المعرض ذي الأهمية الكبرى».

وكان تنظيم النسخة الجديدة من المعرض بدعم ورعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، وحضر الافتتاح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقام بزيارة عدد من أجنحة العارضين للحصول على ملخصات تفصيلية وتحديثات حول المشاريع المختلفة.

وشهدت منصة المعرض الذي أقيم في مركز مصر الدولي للمعارض في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري، المشاركة الأولى لشركة ماونتن فيو، والتي تتولى تطوير مجموعة من الوحدات السكنية والمنتجعات الفاخرة ضمن عدد من أبرز المواقع في مصر. كما عرضت شركة إنرشيا، التي تسجل أولى مشاركاتها في المعرض، مجموعتها من المشاريع. كما ضمت قائمة الشركات المشاركة في سيتي سكيب هايد بارك وأورا للتطوير العقاري وأرواسكوم القابضة للتنمية وألجازي والأهلي صبور وبالم هيلز والفطيم وإعمار وThe Waterway ولافيستا وسيتي إيدج المطور الوطني ومجموعة أخرى من شركات التطوير العقاري التي يمكن معرفتها من خلال زيارة الموقع الالكتروني لمعرض سيتي سكيب 2020.

وقد حرصت انفورما ماركيتس الجهة المنظمة للحدث على التعاون مع الجهات المعنية من أجل تطبيق المعايير والإجراءات الاحترازية بما يتفق مع معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، ما يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، وأثرها على معرض سيتي سكيب، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني:https://www.cityscapeegypt.com/en/visitor-zone/Your-safety-at-Cityscape-2020.html

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cityscapeegypt.com

معرض سيتي سكيب 2020

معرض سيتي سكيب 2020

معرض سيتي سكيب 2020

معرض سيتي سكيب 2020

معرض سيتي سكيب 2020

معرض سيتي سكيب 2020

معرض سيتي سكيب 2020