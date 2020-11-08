شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من لجان الانتخابات بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بتفقد لجان انتخابات مجلس النواب ، حيث اطمأن على حسن سير العمل بعدد من لجان العريش بمدارس أحمد عبد العزيز الابتدائية والشهيدة بسمة سعيد راشد الاعدادية بنات والشهيد رفيق عزت الاعداية بنين والشهيد محمد حمدي بكير والمساعيد للتعليم الأساسي بنين وعباس صالح الابتدائية.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتوفير كافة الخدمات وتيسير اجراءات الناخبين .. مشيرًا الي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بتعقيم اللجان قبل الانتخابات وتوقيع الكشف علي المواطنين من خلال الكواشف الحرارية.

وأشار المحافظ الي الاقبال الكبير علي المواطنين علي لجان الانتخابات بسبب وجود عدد كبير من المرشحين علي المقعد الفردي،حيث أن محافظة شمال سيناء تضم دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة ، يتنافس عليهم 41 مرشحًا "31 مرشحًا علي المقعدين الفردي و10 مرشحين علي المقاعد المخصصة للقائمة.

أضاف المحافظ أن شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

أشار المحافظ الي قيام غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بمتابعة سير وانتظام لجان الانتخابات..مؤكدا علي عدم تلقي الغرفة اي اخطارات أو شكاوي تؤثر علي سير العملية الانتخابية.

لفت المحافظ إلي أن نسبة التصويت خلال اليوم الاول بلغت 13.864 % خلال اليوم الاول..مؤكدًا علي تزايد اعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة، حيث ان نسبة اليوم التالي تكون النسبة اعلي من اليوم الاول مرتين علي الاقل.