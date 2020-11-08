شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الأطفال الأقل عرضة للإصابة بكورونا.. ولن نغلق المدارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن نسب إصابة الأطفال في المدارس هي نفس نسب إصابتهم قبل بدء الدراسة وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية، مضيفة: «الأطفال أقل عرضة للإصابة بالمرض وأقل تأثرا به».
وقالت وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إنه لن يوجد غلق للمدارس سواء في مصر أو في العالم كله، موضحة أنه يوجد تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لوضع خطط التعامل في حالة ظهور أي إصابة لأى طالب.
وطالبت وزيرة الصحة بضرورة تفعيل وسائل الدفع الإلكترونى، وتجنب ملامسة النقود والحفاظ باستمرار على نظافة الأيدى وعدم ترك القمامات على الأسطح والتخلص منها بشكل آمن.
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الوضع في مصر
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اصابات
108,962
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تعافي
100,239
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وفيات
6,355
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