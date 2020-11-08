- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المواطنين أمام مقار اللجان الانتخابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص المئات من الناخبين فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب ، على التوافد إلى اللجان الإنتخابية بمختلف قري ومراكز ومدن محافظة الشرقية ، للتصويت للمرشحين ممن يمثلوهم تحت قبة مجلس النواب ، حيث توجهوا للاصطفاف بالطوابير أمام اللجان الإنتخابية والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا لممارسة حقهم القانوني والدستوري ، والتعبير عن أرادتهم السياسية وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية.
ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه تم إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بلجان الانتخابات ، للحد من تكدس الناخبين أمام اللجان الإنتخابية، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر والحفاظ على سلامتهم.
وقد شهدت اللجان الإنتخابية طوابير الناخبين للإدلاء بأصواتهم، والكشف عليهم بجهاز الكاشف الحراري قبل دخولهم اللجان، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
وأوضح المحافظ أنه تم تفعيل دور غرف العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات على مدى الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أى عقبات، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالمرور على كافة المراكز الانتخابية كلا فى نطاقه ، للتأكد من عدم وجود أى معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الإنتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كبير من المواطنين أمام مقار اللجان الانتخابية بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.