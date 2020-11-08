شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المواطنين أمام مقار اللجان الانتخابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص المئات من الناخبين فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب ، على التوافد إلى اللجان الإنتخابية بمختلف قري ومراكز ومدن محافظة الشرقية ، للتصويت للمرشحين ممن يمثلوهم تحت قبة مجلس النواب ، حيث توجهوا للاصطفاف بالطوابير أمام اللجان الإنتخابية والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا لممارسة حقهم القانوني والدستوري ، والتعبير عن أرادتهم السياسية وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه تم إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بلجان الانتخابات ، للحد من تكدس الناخبين أمام اللجان الإنتخابية، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر والحفاظ على سلامتهم‪.

وقد شهدت اللجان الإنتخابية طوابير الناخبين للإدلاء بأصواتهم، والكشف عليهم بجهاز الكاشف الحراري قبل دخولهم اللجان، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأوضح المحافظ أنه تم تفعيل دور غرف العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات على مدى الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أى عقبات، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالمرور على كافة المراكز الانتخابية كلا فى نطاقه ، للتأكد من عدم وجود أى معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الإنتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم