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شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس الصف الأول الإعدادى حتى 14 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية لطلاب الصف الأول الإعدادى، وأعلنت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الإعدادى عن مواعيد الدروس عن الفترة من يوم الأحد 8 نوفمبر وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر والإعادة يوم السبت 14 نوفمبر 2020.
ونعرض مواعيد دروس الصف الصف الأول الإعدادى من يوم الأحد 8 نوفمبر وحتى السبت 14 نوفمبر 2020 كما يلي:
جدول البرامج التعليمية للصف الثالث الاعدادى من يوم الأحد 8 نوفمبر وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، وإعادة الحلقات في نفس يوم تقديمها.
جدول موعد إعادة حلقات البرامج التعليمية للصف الأول الإعدادى يوم السبت 14 نوفمبر 2020.
وافتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قناة مدرستنا التعليمية يوم 18 أكتوبر 2020 وتبث البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، والصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى،عبر القمر الصناعى المصرى نايل سات عبر تردد 12303 -*- الاستقطاب أفقي -*- معدل الترميز 27500 -*- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
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