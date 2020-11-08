شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يصل «السكة الحديد» ويعقد اجتماعا عاجلا لحل أزمة السائقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل منذ الفريق كامل الوزير - وزير النقل حيث عقد اجتماعا عاجلا مع رئيس هيئة السكة الحديد بمقرها في رمسيس بحضور نائب المسافات الطويله و10 من السائقين. وشدد وزير النقل في الاجتماع المغلق الذي اقتصر علي عدد محدود علي أهمية انهاء هذه الأزمة بشكل عاجل اليوم، حرصا علي انتظام المواعيد مرة اخرى.

والتأكيد علي تلافي اعطال أجهزة الأمان وما يتبعها من تاخيرات وتأمين االسائقين عند هذه الاعطال، في اشارة غير مباشرة، بطلب الهيئة بإغلاق جهاز الأمان، مع حمايته القانونية في حالة حدوث حوادث. الوضع في مصر

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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