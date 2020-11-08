شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة إعدادية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت سهام يوسف عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بإحالة واقعة سقوط طالبة من الدور الثانى إلى التحقيق، مع استدعاء مدير المدرسة والإشراف اليومي إلى الإدارة التعليمية لبيان سبب سقوط الطالبة، ومدى التزام إدارة المدرسة.

وكانت طالبة بالمرحلة الإعدادية أصيبت بكدمات وكسور وجروح، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني في مدرسة إعدادية بإدارة بني سويف التعليمية وجرى نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

انتقل معتز حسن، مدير إدارة بنى سويف التعليمية، إلى المدرسة، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، حيث تبين إصابتها بكسور وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم.

كانت إدارة مدرسة الصفا والمروة بشرق النيل التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس، قد فوجئوا بصراخ الطلاب، حيث تبين سقوط طالبة تدعى «شهد. م. م» بالصف الأول الإعدادى، من الطابق الثاني بمبنى المدرسة.