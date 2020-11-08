شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: من الوارد إصابة الشخص بكورونا والأنفلونزا معًا.. ولقاح التجارب مُجاز للطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه من الوارد إصابة الشخص بكورونا والأنفلونزا معا، موضحة أن الذي يحدد شدة الإصابات التحاليل والأشعات، ولدينا الخبرة الكافية في تحديد كل إصابة على حدة.

وقالت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، إن لقاح كورونا الذي تجرى عليه التجارب السريرية حاليا في مصر مجاز للطوارئ ولا خوف منه وهو آمن، مشيرة إلى أن الوزارة تسلمت 2400 عبوة «فيال» جديدة من لقاحات كورونا للبدء بحقنها للمتطوعين في المشاركة بإجراء التجارب السريرية للقاحات كورونا، مضيفة أنه يوجد أكثر من 3 آلاف متطوع يشاركون في التجارب حتى الآن.