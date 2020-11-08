شكرا لقرائتكم خبر عن رفع آثار الأمطار بفيشا الكبرى وزاوية رزين لتسيير العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أشرف الليثي، رئيس مركز ومدينة منوف، بمتابعة رفع آثار الأمطار بالوحدة المحلية بفيشا الكبرى، وكذلك تسوية الطرق المؤدية للجان الانتخابية بالوحدة المحلية بزاوية رزين ووضع 12 مترا من الرمال أمام مداخل المقار الانتخابية لتيسير حركة المواطنين للوصول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتستقبل محافظة المنوفية، اليوم، 2 مليون و698 ألفًا و758 ناخبًا داخل 512 مقراً انتخابياً و(6) لجان عامة و926 لجنة فرعية وعلى مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.