شكرا لقرائتكم خبر عن تعرضا لانهيار وتشققات.. استمرار أعمال إصلاح طريقي الجيش و«فضل- رأس غارب» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت هيئة الطرق والكباري، فرع المنيا، للأسبوع الثاني على التوالي، أعمال الإصلاحات بطريق الشيخ فضل / رأس غارب، والتي تعرضت للانهيار، في 6 مناطق متفرقة، بسبب مياه السيول، الأحد، مما تسبب في غلق الطريق، ووقف الحركة المرورية أمام الرحلات.

وتواصل الهيئة أعمال صيانة بعض أجزاء من طريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» لتعرضه لتشققات.

وقال المهندس بهاء عبدالمنعم أبوبيه، مدير فرع الهيئة العام للطرق والكباري بالمنيا، إنه تم الدفع بمعدات لسرعة الانتهاء من الأعمال، والتي من المنتظر أن تنهي خلال الأسبوع الجاري، بهدف إعادة الحركة المرورية للطريق، وعقب استقرار الطقس، مؤكدًا أن أعمال الصيانة تتم في مناطق متفرقة بالطريق.

وأكد «أبوبيه» تواصل أعمال صيانة طريق الصعيد الصحراوي الشرقي أيضًا، لتعرض أجزاء منه لتشققات.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أصدر قرارًا بغلق الطريقين لحين انتهاء الأعمال حفاظًا على صحة المواطنين، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

اصلاحات طريق الشيخ فضل /رأس غارب بالمنيا

اصلاحات طريق الشيخ فضل /رأس غارب بالمنيا

اصلاحات طريق الشيخ فضل /رأس غارب بالمنيا

اصلاحات طريق الشيخ فضل /رأس غارب بالمنيا