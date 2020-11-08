شكرا لقرائتكم خبر عن رد حاسم من الحكومة بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليو الأحد، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تعطيل الدراسة بكل المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بالمدارس بشكل طبيعي باستثناء 4 محافظات (البحيرة – الإسكندرية- مرسى مطروح – دمياط)، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأشارت الوزارتان إلى أن قرار تعطيل الدراسة نتيجة لسوء الأحوال الجوية يرجع لأحوال الطقس بكل محافظة على حدة، بناءً على التقارير والتحذيرات الواردة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، وذلك حرصاً على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.