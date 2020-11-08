شكرا لقرائتكم خبر عن 406 آلاف و835 مواطن أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات النواب بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى 406 ألف و835 مواطن بمحافظة القليوبية بأصواتهم في اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب والتي تقدربـ3 مليون و271 الف و78 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة موزعه على 478 مقرًا إنتخابيًا و6 لجان عامة و1047 لجنة فرعية.
وتابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بدء فتح اللجان الانتخابية بالمحافظة في اليوم الثانى لاستقبال الناخبين للإدلا بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 ضمن محافظات المرحلة الثانية، والتي بدأت أمس في (478) مقرًا إنتخابيًا و(6) لجان عامة، و(1047) لجنة فرعية، حيث تضم المحافظة (3 مليون و271 ألف و78) ناخبًا.
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