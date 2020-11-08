شكرا لقرائتكم خبر عن «التوك توك» و«الموتوسيكل» لنقل كبار السن وذوي الهمم إلى مقر اللجان بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر «التوك توك» و«الموتوسيكل» المشهد الانتخابى في بعض قرى القليوبية لنقل الناخبنين إلى اللجان للادلاء باصواتهم في الانتخابات البرلمانيه واستخدم انصار بعض المرشحين التوك توك فيما استخدم اخرين الموتوسيكل لنقل المواطنين وخصوصا كبار السن والمعاقين تسهيلا لهم للوصول إلى مقر اللجان بقراهم ويتم أخذهم من منازلهم حتي باب اللجان.

وحرص ذوى الهمم بالقليوبية على الشاركة في عملية انتخابات مجلس النواب والإدلاء بأصواتهم للتأكيد على حرصهم على استمرار الوطن في عجلة التنمية التي بدأت منذ سنوات تحت مظلة القيادة السياسية حيث ساعد الشباب ذوى الهمم أمام اللجان على الإدلاء باصواتهم في هذا العرس الانتخابي.

وتجرى الانتخابات بالقليوبية في 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والأمنية.

واكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال سير العملية الانتخابية كما تم توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية لضمان نجاح العرس الديمقراطى بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لاظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، أمس السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.

"التوك توك" و" الموتوسيكل " لنقل كبرا السن