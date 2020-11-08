شكرا لقرائتكم خبر عن «أمناء تعليم المنيا» يناقش إجراءات كورونا في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس أمناء التعليم بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور جمال شحاتة، جلسته العادية، اليوم الأحد، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها المديرية لتوفير الحماية الكافية للطلاب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووصول وتسليم أجهزة الهاتف اللوحى «التابلت»، وكذلك أجهزة الكواشف الحرارية .

قال الدكتور صفوت جارح، المدير التنفيذي للمجلس، تم وصول عدد 2754 تابلت، وجارى تسليمها لأبنائنا الطلاب بعد تنشيطها من قبل أخصائي الحاسب الآلي بالمدارس، مؤكدا أنه بحلول الأحد 8 نوفمبر الحالي ستتسلم المديرية 6 الاف كاشف حراري وستوزع على المدارس فور وصولها، بواقع جهازين لكل مدرسة.

وجه المجلس الشكر لشركة مياه الشرب بالمنيا لتزويدها المديرية بكميات من الكلور لتعقيم المدارس والفصول الدراسية، كما وجه المجلس الشكر، أيضا، لهيئة إنقاذ الطفولة على تزويدها المديرية بكميات من الكحول الإيثيلى، فضلا عن بعض مستلزمات النظافة الأخرى.