شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف عن المحافظات الأعلي والأقل في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المحافظات الأعلي والأقل من حيث معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الماضية.

وقالت الوزيرة في المؤتمر الصحفي اليوم الاحد، أن الوزارة مستعدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومطروح والقليوبية من أكثر المحافظات التي بها معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا، فيما تعد محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء وأسيوط والدقهلية الأقل من حيث معدل الإصابات.