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توافد الناخبين على لجان وسط القاهرة وطوابير للرجال والسيدات منعا للتزاحم.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الناخبين على لجان وسط القاهرة وطوابير للرجال والسيدات منعا للتزاحم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد لجان وسط القاهرة، ومناطق باب الشعرية والجمالية والموسكى، توافدا للناخبين، وقامت قوات الشرطة المعنية بتنظيم وتأمين اللجان بضبط الدخول فى شكل طوابير للسيدات والرجال لمنع التزاحم، تلافيا لعدوى .

 

ويواصل الناخبون بالقاهرة، اليوم الأحد، التصويت، حتى التاسعة مساء حيث تغلق اللجان ويبدأ القضاة عملية الفرز.

 

ويختار سكان القاهرة، ممن لهم حق التصويت، 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية بواقع، مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدًان لدائرة "التجمع الخامس" التي تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدًان لدائرة السلام، ومقعدًان لـ"عين شمس" ومقعدًان لـ"المطرية" ومقعدًان لـ"المرج"،  مقعد لدائرة الجمالية التي تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التي تضم "الوايلي – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التي تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

 

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 15 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

 

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