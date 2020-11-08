شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يؤكد انتظام تعقيم وتطهير لجان الانتخابات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية صباح اليوم اتصالات تليفونية بمحافظى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 وعددهم 13محافظة وهم "القاهرة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء" وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية فى المحافظات والبالغ عددها 9261 لجنة دون وجود أى معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

وأكد شعراوى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالى فى متابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بالوزارة بأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لحظة بلحظة والاطمئنان على الحالة العامة للجان واستقبال كافة البلاغات ورصد شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وأشار شعراوى إلى أن تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد اكتمال فتح جميع اللجان فى المحافظات الـ 13 فى مواعيدها المحددة فى التاسعة صباحاً وأن الأمور تسير الأمور بشكل طبيعى و لا توجد أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات و أن المحافظات تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وقامت بتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

ورصد تقرير غرفة العمليات أيضا توافد الناخبين بكثافة على اللجان الانتخابية فى المحافظات الـ 13 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين و إرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات .

وأوضح شعراوى أنه تم التأكيد على محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين واستمرار عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أية إشغالات واستمرار حملات النظافة فى محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين، مشيدًا بمشاركة المرأة المصرية بشكل لافت للانظار فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 فى الـ 13 محافظة والمشاركة الايجابية للشباب وكبارالسن خاصة أن المحافظات تواصل جهودها لتوفير سبل الراحة للمواطنين للتيسير عليه للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف شعراوى، أنه تم التنسيق مع المحافظات الـ13 لتوفير فرق شبابية فى المراكز والمدن والقرى لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل حرية مع المحافظة على التباعد الاجتماعى بين الناخبين وذلك للمساهمة فى خروج هذا العرس الديمقراطى بالصورة اللائقة.

وحث وزير التنمية المحلية مواطنى محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية الذين لم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد ، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور ايجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.