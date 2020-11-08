شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تؤكد انتظام أعمال المرحلة الثانية لحماية طابا من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبدالرحمن فريد مدير الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء التابعة لوزارة الرى أعمال المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول وذلك فى إطار متابعة العمليات، منها "الترابين" المكونة من 5 مواقع مختلفة من حواجز توجيه وبحيرات وأحواض ترسيب وتلاحظ ان الاعمال تسير بصورة جيدة.

كما قام بالمرور على عملية طابا المكونة من 15 موقع ما بين قنوات صناعية وبحيرات وحواجز توجيه وأحواض ترسيب وتهدئة وتلاحظ أيضا ان الاعمال تسير وفقا للبرنامج الزمنى للعملية.

ووجه فريد ببذل المزيد من الهمة حتى تنتهى الأعمال فى اقرب وقت ممكن والالتزام بمواصفات واشتراطات العقد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لجميع العاملين بالمواقع.

وترتكز استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاستراتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولى وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بـ من الأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى .

ويتضمن المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول، وتخزينها فى بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحليه، لافتا إلى أن مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتى البحر الاحمر وجنوب سيناء تحقق 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصى استفادة منها فى أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشآت الاقتصادية والسياحية وشركات البترول ومطار الغردقة الدولي.