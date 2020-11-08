شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تؤكد وجود 81 مستشفى صدر وحميات و20 للعزل تستقبل حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه منذ شهر أبريل الماضى يتم التشخيص بالآشعة المقطعية والتحاليل، ويتم بدء العلاج فورا للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا، مضيفة: يوجد 81 مستشفى صدر وحميات تستقبل المشتبه في إصابتهم بكورونا. كما يوجد 20 مستشفى عزل بالجمهورية وفي حال زيادة الإصابات ستتم الزيادة.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن نسب إصابة الأطفال في المدارس هى نفس نسب إصابتهم قبل بدء الدراسة وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.