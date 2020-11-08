شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس بالبحث عن البترول فى الصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 155 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة النصرية العامة للبترول وشركة "شل إيجيبت إن. في." في البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 161 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئةالنصرية العامة للبترول وشركة "شل إيجيبت إن. في." في البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية.
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