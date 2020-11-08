شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات: سن القوانين يمس حياتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، زيادة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، موجها التحية لكل أجهزة الدولة التي ساهمت في تدعيم الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا. وقدم وزير الزراعة على هامش إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمان بمدرسة ابن النفيس الرسمية في حى مدينة نصر بالقاهرة، التحية والشكر لجناحى الأمن الجيش والشرطة.

ودعا الوزير المواطنين للتوجه إلى لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب تدعيما للديمقراطية والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة، مضيفا: مجلس النواب مسؤول عن سن القوانين والموافقة عليها وبالتالي كل القوانين تمس حياة المواطن العادي.

وأنهت مديرية أمن القاهرة استعداداتها لتأمين انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2020 وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا تامين الانتخابات وخلق مناخ أمن للمواطنين.

ويواصل الناخبون بالقاهرة، اليوم الأحد، التصويت، حتى التاسعة مساء حيث تغلق اللجان ويبدأ القضاة عملية الفرز.

ويختار سكان القاهرة، ممن لهم حق التصويت، 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية بواقع، مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدًان لدائرة "التجمع الخامس" التي تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدًان لدائرة السلام، ومقعدًان لـ"عين شمس" ومقعدًان لـ"المطرية" ومقعدًان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التي تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التي تضم "الوايلي – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التي تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".