وزير الأوقاف يخصم شهر بدل صعود منبر لإمام مسجد شارك فى حملة انتخابية بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خصم شهر من بدل صعود المنبر للشيخ "أ.م"، إمام وخطيب بإدارة أوقاف دار السلام بمديرية أوقاف القاهرة، مع إحالته إلى لجنة القيم بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لمشاركته في الحملة الانتخابية لأحد المرشحين لمجلس النواب .
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، أن المتاجرة بالزى الأزهرى أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعى العقوبة الرادعة ، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.
وكانت وزارة الأوقاف حذرت من استخدام المساجد أو الأئمة والعاملين فى الدعاية الانتخابية، قائلة: "حفاظا على هيبة الإمام ومكانته، و دفعا للزج بالمساجد أو العاملين بها في أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصا على عدم استغلال الدين أو علمائه في غير مهمتهم السامية، نؤكد على جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية أو الدعاية لأي مرشح تحت أي ظرف من الظروف وبأي صورة من الصور، وألا يسمحوا لأي من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية بأي صورة من الصور، قائلة:"ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، وعلى السادة مديري المديريات والإدارات والمفتشين أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك".
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