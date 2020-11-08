شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسلمنا 2400 عبوة جديدة للقاح كورونا ونتائج التجارب مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوزارة تسلمت 2400 عبوة "فيال" جديدة من لقاحات كورونا للبدء في حقنها للمتطوعين في المشاركة في إجراء التجارب السريرية للقاحات كورونا، مضيفة أنه يوجد أكثر من 3 آلاف متطوع يشاركون فى التجارب السرية حتى الآن.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، علينا المشاركة في التجارب السريرية، فهى من أجل الإنسانية، وادعو المجتمع للمشاركة، مطالبة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفة أنه خلال الفترة الماضية انخفضت حجم إصابات الأمراض المعدية.

وحول وجود إصابات بالأنفلونزا والكورونا لذات الأشخاص، قالت وزيرة الصحة: وارد الإصابة بكورونا والأنفلونزا معا والذى يحدد شدة الإصابات التحاليل والأشعات، ولدينا الخبرة الكافية في تحديد كل إصابة علي حدة، وقالت: لقاح كورونا الذى تجرى عليه التجارب السريرية حاليا في مصر مجاز للطوارئ ولا خوف منه وهو آمن.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف