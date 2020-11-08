التموين تضبط 1248 قضية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت الحملات عن ضبط (1248) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة؛ لإحكام السيطرة الأمنية.

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