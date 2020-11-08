الأمن الاقتصادي: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 2116 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 12219 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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