أمن المنافذ: ضبط 5 قضايا تهريب بضائع بقيمة 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها؛ لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 12 قضية تهريب (مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية الصنع) بإجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 5 ملايين جنيه.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة من ضبط قضيتين، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.