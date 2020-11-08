بين المضبوطات 60 طربة "حشيش".. جهود الداخلية لمكافحة الإتجار في المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية ضبطت 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، 400 قرص مخدر،طبنجة صوت، مبلغ مالي،3 هواتف محمولة بحوزة 3 أشخاص بمديرية أمن المنوفية.

وقبضت على شخص في الإسكندرية بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، واثنين آخرين بالإسماعيلية بحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 850 جرام، مبلغ مالي، هاتفي محمول، بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وشخصين في السويس معهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 240 جرام، مبلغ مالي، هاتفين محمول.

وضُبطت كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" بمديرية أمن البحيرة.

وأسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف البؤر الإجرامية من ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة شخص "له معلومات جنائية"، فى استهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.