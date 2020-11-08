صور| بحضور وزير العدل.. افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري بمقر النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وبتشريف المستشار عمر مروان، وزير العدل مكتب توثيق الشهر العقاري بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر،

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، أنه حضر فعاليات الافتتاح المستشار أشرف محمد رزق، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ولفيف من قيادات النيابة الإدارية ووزارة العدل.

ومن جانبه أشاد المستشار عصام المنشاوي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العدل بتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، لإنشاء وتطوير مقرات جديدة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية وبما يواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي في سبيل التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية.

والتقى المستشار عمر مروان وزير العدل بأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حيث أكد على خالص تقديره لما تقوم به النيابة الإدارية كإحدى ركائز منظومة العدالة.