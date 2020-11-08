وزيرة الصحة تُحذر: تضاعف وفيات كورونا 3 مرات في ديسمبر في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد خلال شهر ديسمبر المقبل، حاول التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.

وقالت الوزيرة: "إن لم نلتزم في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال ديسمبر ستتضاعف أعداد الإصابات بشكل مستمر، ومن ثم تتضاعف الوفيات 3 مرات".

وأضافت: "ديسمبر ويناير يشهدان زيادة في عدد الوفيات بالسنوات الاعتيادية، ونرجو ألا تكون هناك مضاعفة في أعداد الوفيات وهذه أهم فترة لارتداء الكمامات".

وأوضحت وزيرة الصحة أن زيادة الإصابات والوفيات تمثل عبئًا إضافياً على النظام الصحي، ولا نريد الوصول لذلك.

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